Росавиация сообщила об увеличении пассажиропотока московских аэропортов в июле

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Росавиация сообщила об увеличении пассажиропотока московских аэропортов в июле в 2,3 раза по сравнению с июнем.
Росавиация сообщила об увеличении пассажиропотока московских аэропортов в июле
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Росавиации.

«На внутренних воздушных линиях в прошлом месяце аэропорты Москвы обслужили почти 4,1 млн пассажиров, что 2,4 раза больше показателей июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Пассажиропоток московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово, Внуково — в июле вырос в 2,3 раза по сравнению с июнем — с 1,8 млн до 4,2 млн пассажиров.

Ранее Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний.

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