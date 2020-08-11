Росавиация сообщила об объёмах пассажиропотока авиакомпаний России

Российские авиакомпании в июле перевезли 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

«По оперативным данным, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что составляет -52,8% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — сообщили в ведомстве

При этом отмечается, что число пассажиров в июне составило 2,84 млн.

Ранее Росавиация подготовила и направила на межведомственное согласование предложения о продлении периода предоставления субсидий авиакомпаниям.