Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний

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Росавиация подготовила и направила на межведомственное согласование предложения о продлении периода предоставления субсидий авиакомпаниям.
Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для нивелирования рисков неплатёжеспособности авиаперевозчиков предлагается продлить срок действия программы субсидирования авиакомпаний до сентября 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

Также ведомство предложило «включить в перечень компенсируемых расходы по статьям «Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей» и «Затраты на авиаГСМ», в том числе увеличить ставку расходов на 1 «потерянного» пассажира до 840 рублей».

Ранее Росавиация одобрила предоставление 9,75 млрд рублей в качестве субсидий для авиакомпаний из-за потери пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

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