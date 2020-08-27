В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четырёх детей
- РИА Новости
Об этом сообщили в городском управлении госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель автомашины Renault Sandero при движении со стороны посёлка Арамиль в сторону посёлка Исток допустил наезд на четырёх детей, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины», — цитирует ведомство РИА Новости.
Пострадали две девочки — семи и девяти лет, а также два мальчика — четырёх и 14 лет. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.
Предварительно установлено, что все дети — родственники, они шли к бабушке.
За рулём находился 58-летний водитель, который за шесть лет 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.
По факту инцидента прокуратура начала проверку.
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