В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четырёх детей

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В Екатеринбурге мужчина на Renault Sandero наехал на четверых детей, которые находились на пешеходном переходе, их увезли в больницу с травмами.
В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четырёх детей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в городском управлении госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомашины Renault Sandero при движении со стороны посёлка Арамиль в сторону посёлка Исток допустил наезд на четырёх детей, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины», — цитирует ведомство РИА Новости.

Пострадали две девочки — семи и девяти лет, а также два мальчика — четырёх и 14 лет. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами.

Предварительно установлено, что все дети — родственники, они шли к бабушке.

За рулём находился 58-летний водитель, который за шесть лет 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.

По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ростовской области погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

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