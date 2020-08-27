В Волгограде будет создан российско-иранский научно-исследовательский кластер по производству лекарственных трав и использованию их в медицине двух стран.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные Волгоградского аграрного университета.

Волгоградский аграрный университет второй год выращивает и заготавливает лекарственные травы из Ирана.

Семена для испытаний в условиях волгоградского климата ВолГу получил от иностранных партнеров. Сейчас на опытных полях университета высадили уже 25 видов трав, среди которых фенхель, лофант анисовый, мелисса, тимьян и другие.

«Такие хозяйства у нас в частном порядке существуют на севере региона, в центральной части, но это только единичные хозяйства. Нам бы хотелось, чтобы сектор лекарственных трав расширился и улучшился», — цитирует издание проректора по научно-исследовательской работе ВолГАУ Омария Чамурлиева.

В университете считают, что сотрудничество с иранскими коллегами поможет найти единомышленников среди российских сельхозтоваропроизводителей и заинтересовать их возделыванием целебных растений.

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