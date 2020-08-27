Эксперт рассказал, как защитить ребёнка от травли в соцсетях

Психолог Максим Коваленко рассказал, как защитить ребёнка от травли в соцсетях.

«С ребёнком должны проводиться беседы, родители должны понимать, чем живет их ребёнок. Не просто кинуть смартфон, мол, иди играй, главное нас не трогай, что происходит довольно часто в наше время. И он живёт в этом социальном мире, для него там появляются авторитеты. И по прошествии определенного времени он не будет слушать ни родителей, никого. Он будет жить там и будет слушать тех, кто в соцсетях», — рассказал эксперт в беседе с Nation News.

Ранее психолог Светлана Богданчик в интервью с ФАН объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.