На стажировку по программе «Москва — добрый город» подано более тысячи заявок

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На оплачиваемую стажировку по программе «Москва — добрый город» в городском комплексе социального развития подано более 1 тыс. заявок от выпускников.
На стажировку по программе «Москва — добрый город» подано более тысячи заявок
  • РИА Новости

«Эта цифра говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать наш город лучше и добрее», — цитирует НСН вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

Стажировки ведутся по 11 направлениям. Для участников предусмотрен гибкий график работы по 20 часов в неделю с октября по декабрь 2020 года. Зарплата составит 20 195 рублей до вычета налогов.

По окончании лучшим предложат трудоустройство.

Ранее сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве запустили стажировки в учреждениях соцсферы для выпускников вузов и колледжей.

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