В РЖД рассказали о долгосрочной программе развития железных дорог

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал о долгосрочной программе развития железных дорог.

«Изменения, которые я вижу, обрисую в нескольких словах: «ренессанс железных дорог». Железная дорога в ближайшее время займёт ещё более значимое место в жизни экономики и людей. Это касается всего: городского транспорта, пригорода, дальнего следования, иного формата грузоперевозок, интермодальности, мобильности. Мы знаем сейчас, как это сделать», — цитирует его РИА Новости.

Белозёров напомнил, что в РЖД постоянно занимаются улучшением вагонов и вокзалов, их интерьером и обустройством.

«Очень важно, чтобы они стали удобными для современного человека. Вокзалы, которые были построены 100 лет назад, очень красивые, но в их функционал нужно постоянно вносить изменения, чтобы они были комфортны сегодня», — отметил глава РЖД.

Долгосрочная программа развития рассчитана до 2025 года, сейчас компания «РЖД» готовит аналогичный документ до 2030 года.

Ранее в РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана.