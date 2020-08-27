В Москве рассказали о новых возможностях карты «Тройка», её можно сделать персонализированной через личный кабинет приложения «Метро Москвы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил заммэра Москвы Максим Ликсутов, обновление приложения упростит пользователям передвижение по столице. Он добавил, что перед официальным запуском обновления горожане смогут его протестировать. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста.

Подать заявку на тестирование можно на сайте: mobile.mosmetro.ru. Самым активным участникам подарят проездные на три месяца.

В июне Ликсутов сообщал о согласовании в Москве проведения пилотного эксперимента по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром.