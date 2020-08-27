В МЧС рассказали о ходе ликвидации последствий ЧП в доме в Керчи

Спасатели рассказали о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регионального главкома МЧС.

Спасатели увеличили группировку сил на месте происшествия.

«На 00:00 на месте происшествия сосредоточена группировка сил и средств: от РСЧС 270 человек, 45 единиц техники, из них от МЧС 77 и 18 единиц техники», — цитирует издание данные пресс-службы МЧС.

В настоящий момент специалисты на месте пришествия оценивают возможность обрушения несущих конструкций здания.

Прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара в жилом многоэтажном доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек.