Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Керчи

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Прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара в жилом многоэтажном доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек.
Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Керчи
  • © ГУ МЧС по Республике Крым

«На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехали и. о. прокурора Республики Крым Сергей Черневич, и. о. прокурора Керчи Иван Сердюков», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки будет проанализировано исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома.

Под особым контролем прокуратуры находится вопрос расселения жильцов.

В управлении МЧС по Крыму сообщили, что из дома были эвакуированы 115 человек. Их временно разместили в санатории и хостеле.

В администрации Керчи заявили, что эвакуируют также и жителей одного из подъездов соседнего дома.

«Эвакуируется соседний подъезд соседнего дома», — цитирует первого замглавы администрации Сергея Шимко ТАСС.

Вечером 26 августа на девятом этаже жилого дома в Керчи произошёл хлопок с последующим возгоранием, пострадал один человек. Пожар ликвидирован.

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