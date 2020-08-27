Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Керчи

Прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара в жилом многоэтажном доме в Керчи, в результате которого пострадал один человек.

«На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехали и. о. прокурора Республики Крым Сергей Черневич, и. о. прокурора Керчи Иван Сердюков», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки будет проанализировано исполнение требований законодательства при содержании многоквартирного дома.

Под особым контролем прокуратуры находится вопрос расселения жильцов.

В управлении МЧС по Крыму сообщили, что из дома были эвакуированы 115 человек. Их временно разместили в санатории и хостеле.

В администрации Керчи заявили, что эвакуируют также и жителей одного из подъездов соседнего дома.

«Эвакуируется соседний подъезд соседнего дома», — цитирует первого замглавы администрации Сергея Шимко ТАСС.

Вечером 26 августа на девятом этаже жилого дома в Керчи произошёл хлопок с последующим возгоранием, пострадал один человек. Пожар ликвидирован.