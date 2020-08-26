Пожар в жилом доме в Керчи потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

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«В 19:01 мск пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении. В 17:06 спасателям поступил сигнал, что на девятом этаже произошёл хлопок с последующим возгоранием. Пострадал один человек, специалисты выясняют причину происшествия.