Пожар в жилом доме в Керчи потушен
Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.
- © ГУ МЧС по Республике Крым
«В 19:01 мск пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
В 17:06 спасателям поступил сигнал, что на девятом этаже произошёл хлопок с последующим возгоранием.
Пострадал один человек, специалисты выясняют причину происшествия.
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