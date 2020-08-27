В России за сутки умер 121 пациент с коронавирусом
В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 804, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
- АГН «Москва»
Накануне умерли 115 пациентов с коронавирусом.
Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
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