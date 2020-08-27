В России за сутки умер 121 пациент с коронавирусом

В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди заболевших COVID-19 увеличилось до 16 804, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»

Накануне умерли 115 пациентов с коронавирусом. Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.