В Забайкальском крае разрешили проводить массовые мероприятия

В Забайкальском крае сняли временный запрет на проведение массовых мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в региональном правительстве.

«Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек», — говорится в пресс-релизе.

При этом сохраняются требования о самоизоляции для пожилых людей, обязательном масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

В правительстве отметили, что Забайкальский край находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян включил Забайкалье в число «зелёных» регионов, где наблюдается позитивная динамика по темпам распространения коронавируса.

Портал kp.ru передавал, что в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября.