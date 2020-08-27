В Забайкальском крае разрешили проводить массовые мероприятия

Короткая ссылка
В Забайкальском крае сняли временный запрет на проведение массовых мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в региональном правительстве.
В Забайкальском крае разрешили проводить массовые мероприятия
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек», — говорится в пресс-релизе.

При этом сохраняются требования о самоизоляции для пожилых людей, обязательном масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

В правительстве отметили, что Забайкальский край находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян включил Забайкалье в число «зелёных» регионов, где наблюдается позитивная динамика по темпам распространения коронавируса.

Портал kp.ru передавал, что в Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить