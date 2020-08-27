Росприроднадзор внепланово проверит предприятия по добыче золота

Короткая ссылка
Росприроднадзор до конца года проведёт внеплановые проверки более 100 золотодобывающих предприятий на предмет соблюдения условий недропользования, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
Росприроднадзор внепланово проверит предприятия по добыче золота
  • © REUTERS/Sergei Karpukhin

«Руководителям территориальных органов Росприроднадзора: организовать проведение до 31 декабря 2020 года внеплановых выездных проверок в отношении недр с целью соблюдения ими условий недропользования», — приводит текст распоряжения ТАСС.

По словам Радионовой, предприятия будут проверяться на предмет самовольного пользования недрами, достоверности представляемых сведений и загрязнения водных объектов и почвы.

Глава ведомства подчеркнула, важность подобных проверок показывает ЧП на золотодобывающем предприятии «Сисим» в Красноярском крае в октябре 2019 года, в результате которого погибли 20 человек и ещё 23 — пострадали.

В конце июля Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора, начальника участка и горного мастера золотодобывающего предприятия «Сисим» по уголовному делу о прорыве дамбы.

По данным следствия, ЧП произошло из-за несоблюдения обвиняемыми требований проектной документации по разработке золотоносного карьера.

19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края в карьере по добыче золота произошёл каскадный прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить