ГП утвердила обвинение по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении работников золотодобывающего предприятия «Сисим» по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Сисим», начальника участка и горного мастера этого предприятия», — указано в сообщении.

Фигуранты обвиняются по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более лиц).

В октябре в карьере по добыче золота в долине реки Малая Сейба в Красноярском крае произошла каскадная авария водоподпорных дамб, в результате которой погибли 20 человек.

Как считает следствие, ЧП произошло из-за несоблюдения обвиняемыми требований проектной документации по разработке золотоносного карьера.

«Допущенные нарушения правил безопасного ведения работ привели к повышению уровня воды в одном из водохранилищ с последовавшим размывом и обвальным разрушением дамбы, спровоцировавшим разрушение четырёх нижестоящих плотин», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что копии обвинительного заключения будут вручены обвиняемым, после чего дело направят для рассмотрения в Курагинский районный суд Красноярского края.

Ранее в СК сообщили о завершении расследования дела о прорыве дамб под Красноярском.