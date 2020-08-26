Пожар на площади 20 га тушат в Воронежской области
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«Существует угроза ближайшему населённому пункту (хутор Подлесный) — на расстоянии 600 метров 34 жилых дома (91 человек, из них 18 детей)... На данный момент площадь пожара составляет порядка 20 гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что причиной пожара стало возгорание сухой растительности.
Ранее сообщалось о ликвидации пожара на территории Анапы между населёнными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш.