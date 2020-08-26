В Екатеринбурге ужесточили приговор виновным в обрушении крыши на военном заводе

Свердловский областной суд ужесточил приговор четырём виновным в обрушении крыши на военном Заводе имени Калинина.

Об этом сообщили URA.RU в суде.

«Приговор изменён в сторону ужесточения всем четырём подсудимым. Условный срок всем изменён на колонию-поселение, куда они должны выехать самостоятельно», — сообщили в суде.

Обрушение крыши корпуса №15 произошло 9 ноября 2016 года, при этом погибли четыре человека, ещё 14 пострадали.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Волгоградской области произошло обрушение потолка на заводе.