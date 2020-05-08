В Волгоградской области произошло обрушение потолка на заводе

Один человек погиб при обрушении потолка в цехе цементного завода в Волгоградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СК.

Уточняется, что обрушение потолка произошло, когда в комнату отдыха на втором этаже цеха зашли двое рабочих.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стало скопление в потолочном перекрытии сырья, из которого изготавливают цемент, — клинкера.

«В результате один из них (рабочих. — RT), находящийся рядом с входной дверью в комнату, успел выбежать, а второй был засыпан полностью клинкером, отчего и наступила его смерть на месте», — сказали в ведомстве.

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