Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию, отбору госпрограмм и проектов.
Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию
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Об этом сообщает Взгляд.

«В непростых условиях идёт формирование краевого бюджета. Наша главная задача — обеспечить сбалансированность казны. При этом нужно чётко отслеживать приоритеты расходования средств. Особое внимание должно быть направлено на выполнение задач, поставленных Президентом страны, реализации национальных проектов», — отметил врио главы региона.

Дегтярёв, в частности, дал поручение снизить расходы на управленческий аппарат правительства края.

«Это справедливо. При этом, мы впервые повышаем суммы по некоторым социальным выплатам, которые не индексировались с 2012 года. Все наши обязательства перед людьми мы выполним», — сказал Дегтярёв.

Ранее Дегятрёв назвал своей основной задачей на посту руководителя региона обеспечение устойчивого функционирования институтов власти и социально-экономического развития.

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