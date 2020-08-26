Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию, отбору госпрограмм и проектов.

Об этом сообщает Взгляд.

«В непростых условиях идёт формирование краевого бюджета. Наша главная задача — обеспечить сбалансированность казны. При этом нужно чётко отслеживать приоритеты расходования средств. Особое внимание должно быть направлено на выполнение задач, поставленных Президентом страны, реализации национальных проектов», — отметил врио главы региона.

Дегтярёв, в частности, дал поручение снизить расходы на управленческий аппарат правительства края.

«Это справедливо. При этом, мы впервые повышаем суммы по некоторым социальным выплатам, которые не индексировались с 2012 года. Все наши обязательства перед людьми мы выполним», — сказал Дегтярёв.

Ранее Дегятрёв назвал своей основной задачей на посту руководителя региона обеспечение устойчивого функционирования институтов власти и социально-экономического развития.