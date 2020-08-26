В Крыму прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

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Государственный совет Крыма по итогам заочного голосования поддержал принятие в двух чтениях закона о восстановлении прав обманутых дольщиков.
В Крыму прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

По словам вице-спикера Аллы Пономаренко, документ разработан с целью урегулирования сложившихся правоотношений между пострадавшими участниками строительства и проблемными застройщиками с учётом того, что рассматриваемые проблемные ситуации возникли как до включения Крыма в состав России, так и в переходный период.

Закон позволяет оказывать обманутым дольщикам поддержку в виде выплаты денежной компенсации.

По информации властей, только на территории Ялты выявлено 23 дома, дольщики которых пострадали от недобросовестных застройщиков.

Ранее, как сообщали «Известиям», в правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии.

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