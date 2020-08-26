В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на COVID-19

Короткая ссылка
В Петербурге за последние сутки сдали тест на наличие коронавирусной инфекции более 18 тыс. человек.
В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 795 человек. Под медицинским наблюдением находятся 305 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 299 — контактные», — рассказали в администрации города.

По последним данным, за всё время эпидемии диагноз подтвердился у 35,5 тыс. человек. Из них выздоровели 25,3 тыс. пациентов. Скончались — 2357 человек.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить