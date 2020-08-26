В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на COVID-19

В Петербурге за последние сутки сдали тест на наличие коронавирусной инфекции более 18 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 795 человек. Под медицинским наблюдением находятся 305 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 299 — контактные», — рассказали в администрации города.

По последним данным, за всё время эпидемии диагноз подтвердился у 35,5 тыс. человек. Из них выздоровели 25,3 тыс. пациентов. Скончались — 2357 человек.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.