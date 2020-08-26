В России за распространение недостоверной финансовой информации заблокированы 24 сайта

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Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Банком России и Роскомнадзором добилась блокировки доступа к 24 сайтам, распространяющим недостоверные сведения в кредитно-финансовой сфере.
В России за распространение недостоверной финансовой информации заблокированы 24 сайта
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Ресурсы заблокированы по требованию надзорного органа, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«На сайтах, в частности, размещалась информация о привлекательности получения гражданами и организациями финансовых услуг, предоставляемых лицами, не имеющими права их оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Данные о лицах, опубликовавших информацию на этих ресурсах, переданы в МВД России.

Ранее Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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