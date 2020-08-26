В Ингушетии нейтрализовали вооружённого бандита

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В Ингушетии нейтрализовали бандита, который во время перестрелки взорвал самодельное взрывное устройство. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В Ингушетии нейтрализовали вооружённого бандита
  • РИА Новости

Отмечается, что в Назрановском районе, в лесном массиве вблизи села Али-Юрт «был обнаружен вооружённый бандит».

В НАК сообщили, что «в ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь».

«В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка», — говорится в сообщении.

В НАК заявили, что на месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы.

В ведомстве добавили, что пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет.

Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии были нейтрализованы трое боевиков «Исламского государства»*. Во время перестрелки были ранены двое сотрудников спецназа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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