В Ингушетии нейтрализовали вооружённого бандита

В Ингушетии нейтрализовали бандита, который во время перестрелки взорвал самодельное взрывное устройство. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что в Назрановском районе, в лесном массиве вблизи села Али-Юрт «был обнаружен вооружённый бандит».

В НАК сообщили, что «в ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь».

«В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка», — говорится в сообщении.

В НАК заявили, что на месте перестрелки обнаружили оружие, боеприпасы и остатки самодельной бомбы.

В ведомстве добавили, что пострадавших среди гражданских и потерь среди силовиков нет.

Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции в Ингушетии были нейтрализованы трое боевиков «Исламского государства»*. Во время перестрелки были ранены двое сотрудников спецназа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.