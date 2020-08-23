В НАК рассказали детали контртеррористической операции в Ингушетии

Короткая ссылка
В ходе контртеррористической операции в Ингушетии были нейтрализованы трое боевиков «Исламского государства»*. Во время перестрелки были ранены двое сотрудников спецназа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В НАК рассказали детали контртеррористической операции в Ингушетии
  • © Национальный антитеррористический комитет

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — приводит сообщение комитета РИА Новости.

Двоим раненым сотрудникам спецназа была оказана необходимая медицинская помощь, пострадавших среди гражданских лиц нет.

На месте столкновения были обнаружены оружие, боеприпасы и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что во время операции в селе Троицкое в Ингушетии были нейтрализованы двое боевиков ИГ.

С 15:00 в поселении снят режим контртеррористической операции (КТО), действовавший с утра воскресенья, 23 августа.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить