В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

В Ингушетии во время операции в селе Троицкое нейтрализовали двух боевиков «Исламского государства»*.

© Национальный антитеррористический комитет

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. «В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — цитирует ведомство ТАСС. Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.