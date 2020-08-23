В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

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В Ингушетии во время операции в селе Троицкое нейтрализовали двух боевиков «Исламского государства»*.
В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ
  • © Национальный антитеррористический комитет

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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