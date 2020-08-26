В Новосибирске ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Полицейские второй день подряд проводят проверки на ТЭЦ Новосибирска из-за сообщений о минировании.

Об этом kp.ru рассказали в антитеррористической комиссии по региону.

«На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет», — сообщили в СГК.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Во вторник, 25 августа, правоохранители уже проверяли ТЭЦ, однако сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что более 13,6 тыс. детей эвакуировали из 70 дошкольных образовательных учреждений в Хабаровске после сообщений об угрозе взрыва.