В Новосибирске ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Полицейские второй день подряд проводят проверки на ТЭЦ Новосибирска из-за сообщений о минировании.
В Новосибирске ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
  • РИА Новости

Об этом kp.ru рассказали в антитеррористической комиссии по региону.

«На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет», — сообщили в СГК.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Во вторник, 25 августа, правоохранители уже проверяли ТЭЦ, однако сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что более 13,6 тыс. детей эвакуировали из 70 дошкольных образовательных учреждений в Хабаровске после сообщений об угрозе взрыва.

 

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