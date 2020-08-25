В Хабаровске эвакуируют все детсады из-за сообщения о «минировании»

Более 13,6 тыс. детей эвакуировали из 70 дошкольных образовательных учреждений в Хабаровске после сообщений об угрозе взрыва.

«Поступило сообщение в Единую диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детских садах. Идёт эвакуация всех садов в городе, включая частные. Эвакуировано уже 70 учреждений, это более 13,6 тыс. детей», — приводит ТАСС слова представителя администрации Хабаровска.

Отмечается, что в городе около 100 детских садов.

Ранее в Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.