Юрист оценила ситуацию с выплатой алиментов в России

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Юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян рассказала, каков минимальный размер алиментов на ребёнка в 2020 году и как взыскать выплаты с неплательщика.
Юрист оценила ситуацию с выплатой алиментов в России
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с ФАН.

«Минимальный размер алиментов — это размер прожиточного минимума, установленный постановлением правительства Российской Федерации для цели уплаты алиментов», — сказала Рузанна Ханамирян.

В случае если неплательщик задерживает выплату на шесть месяцев и более, пристав имеет право возбудить дело об административном правонарушении и по административному кодексу привлечь его к обязательным работам.

«Если бездействует не только злостный неплательщик, но и судебные приставы, то есть возможность обратиться в Федеральную службу судебных приставов и взыскать образовавшуюся за полгода и более сумму с государства», — пояснила юрист.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.

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