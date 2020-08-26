Колокольцев подписал приказ о награждении троих сотрудников полиции

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции из Москвы и Архангельской области ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».
Колокольцев подписал приказ о награждении троих сотрудников полиции
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте мвд.рф.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего инспектора по особым поручениям УРЛС УМВД России по Архангельской области майора внутренней службы Сергея Волошаненко и полицейских 4-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве старшего сержанта полиции Александра Загорского и старшего сержанта полиции Андрея Купцова ведомственными наградами», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сергей Волошаненко в июле этого года, находясь на отдыхе с семьёй в Краснодарском крае, спас двоих тонущих детей — четырёхлетнюю девочку и трёхлетнего мальчика, достав их из воды и оказав своевременную помощь.

Александр Загорский и Андрей Купцов спасли упавшего на рельсы перед приближающимся поездом пассажира Московского метрополитена.

«За проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей майор внутренней службы Сергей Волошаненко, старший сержант полиции Александр Загорский и старший сержант полиции Андрей Купцов награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения», — уточнила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что Колокольцев наградил четырёх сотрудников патрульно-постовой службы Москвы за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

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