В Воронежской области погибла семья, отравившись угарным газом

В Воронежской области погибла семья из четырёх человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело... по факту обнаружения 26 августа 2020 года в жилом доме... тел двух супругов (34 и 28 лет) и их двух малолетних детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» было возбуждено после гибели пяти человек в выгребной яме частного дома в Новоусманском районе Воронежской области.