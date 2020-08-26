В Воронежской области погибла семья, отравившись угарным газом
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело... по факту обнаружения 26 августа 2020 года в жилом доме... тел двух супругов (34 и 28 лет) и их двух малолетних детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» было возбуждено после гибели пяти человек в выгребной яме частного дома в Новоусманском районе Воронежской области.