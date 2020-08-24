В Воронежской области возбуждено дело по факту гибели пяти человек в выгребной яме

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Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после гибели пяти человек в выгребной яме частного дома в Новоусманском районе Воронежской области.
В Воронежской области возбуждено дело по факту гибели пяти человек в выгребной яме
  • РИА Новости

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Ход расследования взят на контроль прокуратурой области», — уточнили в ведомстве.

Тела двоих мужчин, женщины и двоих детей двух и восьми лет были обнаружены в выгребной яме под Воронежем. Ещё один пострадавший, 52-летний мужчина, был извлечён из ямы и доставлен в местную больницу с отравлением метаном. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что среди погибших оказались родители и двое детей из многодетной семьи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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