В Воронежской области возбуждено дело по факту гибели пяти человек в выгребной яме

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после гибели пяти человек в выгребной яме частного дома в Новоусманском районе Воронежской области.

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Ход расследования взят на контроль прокуратурой области», — уточнили в ведомстве.

Тела двоих мужчин, женщины и двоих детей двух и восьми лет были обнаружены в выгребной яме под Воронежем. Ещё один пострадавший, 52-летний мужчина, был извлечён из ямы и доставлен в местную больницу с отравлением метаном. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что среди погибших оказались родители и двое детей из многодетной семьи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.