В Воронежской области возбуждено дело по факту гибели пяти человек в выгребной яме
- РИА Новости
Об этом в понедельник, 24 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Ход расследования взят на контроль прокуратурой области», — уточнили в ведомстве.
Тела двоих мужчин, женщины и двоих детей двух и восьми лет были обнаружены в выгребной яме под Воронежем. Ещё один пострадавший, 52-летний мужчина, был извлечён из ямы и доставлен в местную больницу с отравлением метаном. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Уточняется, что среди погибших оказались родители и двое детей из многодетной семьи.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.