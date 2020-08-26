В Москве подвели итоги проекта «Культурное наследие: «Узнай Москву»

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В Москве подвели итоги работы краудсорсинг-проекта «Культурное наследие: «Узнай Москву», проходившего с 5 по 13 августа.
В Москве подвели итоги проекта «Культурное наследие: «Узнай Москву»
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В проекте приняли участие около 13 тыс. человек, которые предложили более 400 идей.

«Предложенные идеи помогут узнать новые грани Москвы, организовать досуг для разных возрастных групп, а также рекомендовать полюбившиеся маршруты другим москвичам на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву». Лучшие идеи, выбранные экспертами и жителями, взяты в разработку», — сказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Ранее «Известия» сообщили, что интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.

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