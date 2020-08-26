В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

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В российской армии не осталось понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство», заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, выступая в ходе круглого стола на форуме «Армия-2020».
В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
  • РИА Новости

В пресс-службе форума сообщили, что Картаполов обратил внимание на верно выбранное направление совместных действий для наведения уставного порядка в армии, в результате чего значительно снизилось число воинских преступлений.

«Полностью искоренены такие понятия, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — приводит ТАСС сообщение.

В выступлении Картаполова также отмечается, что это повлияло на качество призыва и желание граждан проходить срочную службу в рядах ВС. 

В начале марта в СК заявляли, что военные следователи отмечают значительное снижение фактов дедовщины в армии.

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