Специалисты Роскачества рассказали, как собрать ребёнка в школу
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По результатам исследования были выбраны наиболее удобные для посещения школы форма и обувь, рюкзаки и полезные для учёбы гаджеты.
Родителям порекомендовали отказаться от покупки вещей с синтетической подкладкой. Школьная форма не должна стеснять движений, а её швы не должны быть слишком грубыми.
При выборе рюкзака нужно учитывать качество спинки: она должна быть жёсткой и несгибаемой. Лямки изделия должны быть в ширину не менее 3,5-4 см.
Важной частью покупок к школе для учеников стали часы и смартфоны. Родителям рекомендуют выбирать прочные и недорогие устройства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.