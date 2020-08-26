Специалисты Роскачества рассказали, как собрать ребёнка в школу

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Специалисты Роскачества подготовили чек-лист для сборов ребёнка в школу.
Специалисты Роскачества рассказали, как собрать ребёнка в школу
  • © Александр Шеметов/RT

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По результатам исследования были выбраны наиболее удобные для посещения школы форма и обувь, рюкзаки и полезные для учёбы гаджеты.

Родителям порекомендовали отказаться от покупки вещей с синтетической подкладкой. Школьная форма не должна стеснять движений, а её швы не должны быть слишком грубыми.

При выборе рюкзака нужно учитывать качество спинки: она должна быть жёсткой и несгибаемой. Лямки изделия должны быть в ширину не менее 3,5-4 см.

Важной частью покупок к школе для учеников стали часы и смартфоны. Родителям рекомендуют выбирать прочные и недорогие устройства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.

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