СК завершил расследование дела об аварии Boeing в Сочи в 2018 году

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Управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела об аварии самолёта Boeing, выкатившегося при посадке в Сочи за пределы ВПП в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
СК завершил расследование дела об аварии Boeing в Сочи в 2018 году
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Там отметили, что следователи завершили расследование дела в отношении Алексея Шнырева, командира самолёта, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

По данным следствия, 1 сентября 2018 года Шнырев выполнял рейс из Москвы в Сочи. При заходе на посадку на ВПП он проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра, запрещающие производить посадку и обязывающие пилота выполнить процедуру ухода на второй круг.

Как отмечается, в связи с этим посадка произошла на удалении более 1 тыс. метров от её входного торца вместо установленных 600 метров.

Реверс двигателей Шныревым в нарушение требований эксплуатационной документации был включён через 17 секунд после касания полосы и на удалении примерно 2690 метров от её входного торца.

В итоге, по данным следствия, Шнырев не смог остановить самолёт в пределах ВПП и он на скорости 140 км/ч выкатился за её пределы на 140 метров, пробил периметровое ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта, в результате чего произошло разрушение самолёта и возгорание топлива.

В рамках дела следователи провели экспертизы, а также проверили действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, аэродромных служб аэропорта, изучили данные бортовых регистраторов.

В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Во время инцидента 1 сентября 2018 года пострадали 18 человек. Всего на борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.

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