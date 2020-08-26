В Москве оценили рост сектора обрабатывающей промышленности

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что сектор обрабатывающей промышленности продемонстрировал устойчивый рост по отношению к прошлому году.
В Москве оценили рост сектора обрабатывающей промышленности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Владимир Ефимов пояснил, что индекс производства предприятий обрабатывающей промышленности с января по июль 2020 года достиг 103,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

«Обрабатывающая промышленность обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта. Всего за первые семь месяцев 2020 года предприятия обрабатывающих отраслей отгрузили товаров, выполнили работ и предоставили услуг почти на 3 трлн рублей», — отметил Ефимов.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала телеканалу «360» о программах поддержки предприятий ОПК.

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