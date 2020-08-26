В Москве ещё 1389 пациентов выздоровели после COVID-19
- РИА Новости
Как передаёт НСН, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1389 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193», — сказала вице-мэр.
Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.