В Москве ещё 1389 пациентов выздоровели после COVID-19

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В Москве за сутки 1389 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 208 тыс.
В Москве ещё 1389 пациентов выздоровели после COVID-19
  • РИА Новости

Как передаёт НСН, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1389 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193», — сказала вице-мэр.

Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.

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