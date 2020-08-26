В Москве ещё 1389 пациентов выздоровели после COVID-19

В Москве за сутки 1389 человек вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 208 тыс.

Как передаёт НСН, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1389 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193», — сказала вице-мэр.

Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в стране есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.