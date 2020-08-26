В Москве рассказали о двукратном увеличении числа поступающих в медколледжи

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В этом году, по итогам приёмной кампании, в медицинские колледжи столицы подано в два раза больше заявлений, чем в 2019-м.
В Москве рассказали о двукратном увеличении числа поступающих в медколледжи
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как сообщает «Москва 24», об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Почти 40 тыс. абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине — это в два раза больше, чем в прошлом году. И это неудивительно: коронавирус доказал, что основа здравоохранения — это в первую очередь люди», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сообщается, что на специальность «Сестринское дело» подано 70% заявлений.

Ранее телеканал «360» сообщил, что медицинские колледжи Московской области выпустили более 1,7 тыс. студентов в 2020 году.

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