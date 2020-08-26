В Москве вынесли приговор ударившему полицейского мужчине

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В Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Татарстана за покушение на убийство и применение насилия в отношении полицейского. Мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима.
В Москве вынесли приговор ударившему полицейского мужчине
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры России.

Установлено, что 30 апреля ранее судимый 40-летний житель Татарстана Махмуджон Матмусаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 36-летним гражданином Киргизии. Матмусаев ранил его ножом, однако потерпевшему удалось скрыться.

Около подъезда нападавшего задержал участковый. Однако в ответ на его требование проехать в отделение Матмусаев сорвал нагрудный знак с формы полицейского и ударил его по голове.

Дебошира задержал прибывший наряд полиции.

«Я дома чуть попил, потом на улицу вышел — мне налили, я непьющий человек, вот пьяный стал. По пьянке это всё. Я извиняюсь. Так нельзя», — прокомментировал свои действия Матмусаев НТВ.

Суд приговорил Матмусаева к семи годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, напавшего на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ.

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