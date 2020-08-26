Названы российские регионы с самым загрязнённым воздухом

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Эксперты назвали российские регионы с самым загрязнённым воздухом.
Названы российские регионы с самым загрязнённым воздухом
  • Reuters

Как пишет РБК со ссылкой на отчёт аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по показателям выбросов в атмосферу в топ-10 регионов вошли Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Также в числе лидеров Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.

В мае сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в России в I квартале 2020 года стал рекордным за пять лет.

В марте, как сообщало RIA56, в Оренбурге завели уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха.

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