В России зафиксирован пятилетний рекорд по загрязнению воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в I квартале 2020 года стал рекордным за пять лет, передаёт РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.

Как сообщается, за этот период было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2019 года.

Кроме того, за январь — март выполнена половина «нормы» пикового, 2018 года, следует из исследования. При этом экстремально высоких выбросов пока не было.

По оценкам специалистов, основные источники загрязнения — предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере ЖКХ.

Отмечается, что наиболее пострадали Бурятия, Забайкалье и Красноярский край.

Ранее сообщалось, что в Москве за период майских праздников концентрация диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс снизилась в 1,3 раза.