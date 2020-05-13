В Москве зафиксировали снижение концентрации вредных веществ в воздухе

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы зафиксировал снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза за период майских праздников.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2020 году майские праздники проходили на фоне периода самоизоляции, который характеризуется преимущественно пониженными концентрациями загрязняющих веществ», — заявили в департаменте.

Отмечается, что данные автоматических станций, которые расположены в жилых кварталах столицы, указывают, что «содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида азота и диоксида серы снизилось в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 — в 1,5 раза, оксида азота — в 2,0 раза».

В марте RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру сообщало, что в Оренбурге завели уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в феврале.