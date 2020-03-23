В Оренбурге завели дело по факту загрязнения атмосферного воздуха

В Оренбурге завели уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в феврале.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.

Экологическая служба отобрала несколько проб воздуха. Результаты анализов выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,8—4,5 раза. От горожан поступали жалобы на неприятный запах газа.

Ход расследования находится на контроле Оренбургской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске организовали проверку из-за зелёного снега в городе.