В Оренбурге завели дело по факту загрязнения атмосферного воздуха

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В Оренбурге завели уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха в феврале.
В Оренбурге завели дело по факту загрязнения атмосферного воздуха
  • © Администрация города Оренбурга

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.

Экологическая служба отобрала несколько проб воздуха. Результаты анализов выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,8—4,5 раза. От горожан поступали жалобы на неприятный запах газа.

Ход расследования находится на контроле Оренбургской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске организовали проверку из-за зелёного снега в городе.

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