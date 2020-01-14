В Челябинске проведут проверку из-за зелёного снега в городе

В Министерстве экологии Челябинска заявили о проверке после жалоб жителей на снег зелёного цвета, выпавший у въезда в город. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил представитель ведомства Виталий Безруков, на эту площадку будет направлена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха.

«Наши специалисты уже выезжали на место. По предварительным данным, окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведётся добыча полезных ископаемых», — пояснил Безруков.

По его словам, эта пыль не представляет угрозы для здоровья, но на предприятии будет проведена проверка.

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