В Челябинске проведут проверку из-за зелёного снега в городе

Короткая ссылка
В Министерстве экологии Челябинска заявили о проверке после жалоб жителей на снег зелёного цвета, выпавший у въезда в город. Об этом сообщает URA.RU.
В Челябинске проведут проверку из-за зелёного снега в городе
  • © Министерство экологии Челябинской области

Как заявил представитель ведомства Виталий Безруков, на эту площадку будет направлена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха.

«Наши специалисты уже выезжали на место. По предварительным данным, окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведётся добыча полезных ископаемых», — пояснил Безруков.

По его словам, эта пыль не представляет угрозы для здоровья, но на предприятии будет проведена проверка.

В апреле 2019 года NewsNN сообщало о возбуждении административного дела после того, как озеро в Дзержинске стало голубым

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить