Онищенко рассказал об опасности подъёма заболеваемости гриппа осенью
- АГН «Москва»
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Как отметил депутат, эпидситуация с COVID-19 позволяет «даже в самых интенсивных очагах» начать учебный год 1 сентября.
«Мы больше опасаемся подъёма заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко URA.RU.
Профильным ведомствам поставили задачу вакцинировать 70% населения, добавил он.
Онищенко напомнил, что коронавирус не исчез, однако нужно возвращаться к нормальной жизни.
«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — считает он.
Ранее Онищенко призвал учащихся сделать прививки от гриппа и тщательнее следить за своим здоровьем.