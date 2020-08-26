Онищенко рассказал об опасности подъёма заболеваемости гриппа осенью

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с началом нового учебного года в России есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса.
Онищенко рассказал об опасности подъёма заболеваемости гриппа осенью
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

Как отметил депутат, эпидситуация с COVID-19 позволяет «даже в самых интенсивных очагах» начать учебный год 1 сентября.

«Мы больше опасаемся подъёма заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко URA.RU.

Профильным ведомствам поставили задачу вакцинировать 70% населения, добавил он.

Онищенко напомнил, что коронавирус не исчез, однако нужно возвращаться к нормальной жизни.

«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — считает он.

Ранее Онищенко призвал учащихся сделать прививки от гриппа и тщательнее следить за своим здоровьем.

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