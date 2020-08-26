МЧС намерено получить первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2 в следующем году
- РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительному решению ведомства, первый вертолёт будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС», — сказали агентству.
Решение о дальнейшей закупке вертолётов такого классу примут на основе оценок эффективности первого образца.
10 августа Минпромторг сообщил, что состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52.