МЧС намерено получить первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2 в следующем году

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МЧС России планирует пополнить парк авиации тяжёлым вертолётом Ми-26Т2 в 2022 году.
МЧС намерено получить первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2 в следующем году
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительному решению ведомства, первый вертолёт будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС», — сказали агентству.

Решение о дальнейшей закупке вертолётов такого классу примут на основе оценок эффективности первого образца.

10 августа Минпромторг сообщил, что состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52.

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