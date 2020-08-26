МЧС намерено получить первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2 в следующем году

МЧС России планирует пополнить парк авиации тяжёлым вертолётом Ми-26Т2 в 2022 году.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительному решению ведомства, первый вертолёт будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС», — сказали агентству.

Решение о дальнейшей закупке вертолётов такого классу примут на основе оценок эффективности первого образца.

10 августа Минпромторг сообщил, что состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52.