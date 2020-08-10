Минпромторг сообщил о первом полёте вертолёта Ка-52М

Состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52.

Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

«В ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолёты России» (входит в ГК «Ростех») состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «на данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолётах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт».

В конце июня сообщалось, что более 20 вертолётов частей армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа задействовано в двусторонних батальонных тактических учениях на Северном Кавказе и в Закавказье.