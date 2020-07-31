В учениях на Кавказе задействованы более 20 вертолётов армейской авиации ЮВО

Более 20 вертолётов частей армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) задействованы в двусторонних батальонных тактических учениях на Северном Кавказе и в Закавказье.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Ударные Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевые Ми-35 обеспечивают сопровождение механизированных колонн батальонных тактических групп на марше, а также выполняют задачи огневой поддержки подразделений Сухопутных войск в ходе розыгрыша тактических эпизодов в системе разведывательно-ударных комплексов», — приводит ТАСС сообщение.

Также сообщается, что транспортные вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» «действуют в интересах мобильных групп тактического воздушного десанта мотострелковых и разведывательных подразделений».

Отмечается, что двусторонние батальонные тактические учения стартовали одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В них принимают участие более 5 тыс. военных, и задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения.