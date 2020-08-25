Команда ВДВ России победила на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020

Команда Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России одержала победу на этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2020, который проходит в Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В конкурсе, который проходил на базе центра горной подготовки и выживания «Терскол», принимали участие военнослужащие пяти сборных команд России и Узбекистана.

Команда ВДВ России набрала 2641 балл, опередив команды Восточного военного округа, Южного военного округа и команду Узбекистана.

На прошлогодних состязаниях российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка».